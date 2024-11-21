Пентагон назвал условие обмена ядерными ударами

Обмен ядерными ударами возможен лишь при условии сохранения Вашингтоном части своего арсенала для дальнейшего сдерживания противников, заявил представитель Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен 21 ноября во время выступления в Центре стратегических и международных исследований (организация, признанная нежелательной в РФ) в Вашингтоне.