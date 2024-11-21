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Пентагон назвал условие обмена ядерными ударами

Пентагон назвал условие обмена ядерными ударами

Обмен ядерными ударами возможен лишь при условии сохранения Вашингтоном части своего арсенала для дальнейшего сдерживания противников, заявил представитель Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен 21 ноября во время выступления в Центре стратегических и международных исследований (организация, признанная нежелательной в РФ) в Вашингтоне.

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