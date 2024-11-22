Экономисты ИНП РАН назвали единственный фактор, способный снизить инфляцию

Единственным фактором, который может снизить инфляцию в России, является рост предложения. Такое мнение высказали экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв, Михаил Гусев и Филипп Некрасов в статье, опубликованной на сайте института.
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