Экономисты ИНП РАН назвали единственный фактор, способный снизить инфляцию

Единственным фактором, который может снизить инфляцию в России, является рост предложения. Такое мнение высказали экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв, Михаил Гусев и Филипп Некрасов в статье, опубликованной на сайте института.