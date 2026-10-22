Царьград Коллаж Царьграда Телеканал Царьград начинает новый цикл публикаций региональных рейтингов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Большая игра», к...
- «Большая игра», к...
- Волочкова просит ...
Царьград, а чего удивляешься и возмущаешься? Еще власть не полностью собрала орду. Открыты русские границы , раздаются гражданства всем мигрантам, завозятся семьи мигрантские. Какой там русский мир. Русского народа наша власть боится, все россиянами нас называют. Будет похлеще у нас , чем в гнилом саду европейцев. Пловом пропахнет наш русский мир и ослиными кизяками.
Читаешь все это и вспоминаешь ту же Европу, над которой наши мудаки из правительства и с ТВ хихикают! Да и Америку тоже с их выборами, где многие их депутаты избираются за счет мигрантов из различных стран или за счет чёрных. У нас все то же самое, с той лишь разницей, что наши мигранты наглеют больше, потому что российские власти им изначально больше прав и возможностей дают, да еще всякие сказки рассказывают про какое-то наше «братство» с ними. А на самом деле всё построено на деньгах, которые власть и коммерсы с мигрантов имеют и вот, как выясняется, с использования мигрантов в том же электоральном процессе. И ни хрена у нас лучше не будет с такой миграционной политикой и с такой властью!
Безнаказанность и коррупция у нас. К мигрантам очень лояльно относятся наши суды, хотя должно быть наоборот.
Эта власть погубит Россию. Несмотря на то, что государство-образующим народом является русский народ, но власть нерусская и даже не представляет российский народ в совокупности. Русские, будучи государство-образующим народом, самые эксплуатируемые в государстве. Российский народ, потом и кровью заплативший высокую цену за создание и сохранение Российского государства, отстранён от того, что создано им. Подавляющую часть российских ресурсов в результате разрушения СССР захватили и эксплуатируют инородцы с иностранной идентичностью и иностранцы. Страна превращена в проходной двор и эльдорадо для этнической мафии из государств Средней Азии и Кавказа. Мигранты в России совершают многочисленные преступления против коренных российских граждан, в том числе тяжкие и особо тяжкие. Такую цену платит российский народ за политику Путина и его партии "Единая Россия"
Опасаюсь, что и в России будет такой же кризис, как сейчас во Франции. Неконтролируемая миграция до добра не доведет.
ДОЖИДАЮТСЯ ПОГРОМОВ КАК ВО ФРАНЦИИ И БУДУТ ГОВОРИТЬ ЭТО ЕВРОПА С АМЕРИКОЙ СПРОВОЦИРОВАЛА. ТЯЖЕЛО НАШИМ СЛУГАМ НАРОДА И ПРАВООХРАНИТЕЛЯМ С ПОДАЧКАМИ ОТ ДИАСПОР ОТКАЗАТЬСЯ. ДА МУЖИКИ У НАС ПЕРЕВЕЛИСЬ ВСЕ НА ФРОНТЕ
Тем более, что времена когда им платили копейки уже давно прошли, а на их рабочие места с удовольствием пойдут работать местные.
Вот самое лучшее решение всех проблем с мигрантами.