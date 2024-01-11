Бритье ног: как часто нужно это делать?

Брить ноги намного сложнее, чем это кажется на первый взгляд. Поэтому многих, возможно, интересуют такие вопросы: как часто можно брить ноги? Как часто надо менять бритвенные лезвия? И нужно ли вообще бриться? Самое главное: надо помнить, что не брить ноги – это полезно не только из-за экономии ….
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