Бритье ног: как часто нужно это делать?

Брить ноги намного сложнее, чем это кажется на первый взгляд. Поэтому многих, возможно, интересуют такие вопросы: как часто можно брить ноги? Как часто надо менять бритвенные лезвия? И нужно ли вообще бриться? Самое главное: надо помнить, что не брить ноги – это полезно не только из-за экономии ….