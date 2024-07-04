Генпрокуратура отчитала директора ФСИН из-за роста числа побегов

ФСИН устранила все недочёты.фото: t.me/gumvdso--> Генеральная прокуратура внесла представление директору ФСИН Аркадию Гостеву из-за роста числа побегов из учреждений, сообщает 4 июля пресс-служба надзорного ведомства.
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