Крещенский сочельник: волшебные пожелания в ожидании Крещения Господня Елена ГалицкаяСегодня, 18 января, вечером наступает Крещенский сочельник, преддверие одного из важных христианских праздников – Крещения Господня, сообщают журналисты ftimes.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии