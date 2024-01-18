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FTimes

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Крещенский сочельник: волшебные пожелания в ожидании Крещения Господня

Крещенский сочельник: волшебные пожелания в ожидании Крещения Господня

Крещенский сочельник: волшебные пожелания в ожидании Крещения Господня Елена ГалицкаяСегодня, 18 января, вечером наступает Крещенский сочельник, преддверие одного из важных христианских праздников – Крещения Господня, сообщают журналисты ftimes.

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