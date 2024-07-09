Оппозиция Молдовы жрет друг друга, прокладывая дорогу второму сроку диктаторши Санду

Оппозиционные силы, которых экс-президент Молдовы Игорь Додон пригласил для обсуждения поддержки бывшего генпрокурора Александра Стояногло в качестве оппозиционного кандидата в президенты РМ, не в восторге от этой инициативы бывшего главы государства.