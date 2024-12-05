Запуск стейблкоина Ripple был отложен

Компания Ripple отложила запуск собственной стабильной монеты, RLUSD. Согласно их заявлению стейблкоину потребовали какие-то окончательные согласования со стороны Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS).
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