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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Костин набрал 1+1 за «Сан-Хосе» в выставочном матче против «Анахайма». У Гущина 2 передачи, Романов отразил 32 броска из 34

Форвард «Шаркс» отметился результативными действиями в выставочном матче с «Дакс» (3:2 ОТ). В третьем периоде россиянин (17:43 на льду, 1 бросок, 3 блока) сравнял счет в большинстве, а в овертайме принял участие в решающей шайбе.

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