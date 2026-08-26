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Податьвсуд.РФ

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Податьвсуд.РФ: Алименты на счет ребенка: можно ли платить напрямую

Податьвсуд.РФ: Алименты на счет ребенка: можно ли платить напрямую

Иногда родитель, который платит алименты, сомневается: действительно ли деньги тратятся на ребенка? В такой ситуации возникает вопрос: можно ли перечислять алименты не второму родителю, а сразу на счет ребенка? Можно.

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