Податьвсуд.РФ: Алименты на счет ребенка: можно ли платить напрямую

Иногда родитель, который платит алименты, сомневается: действительно ли деньги тратятся на ребенка? В такой ситуации возникает вопрос: можно ли перечислять алименты не второму родителю, а сразу на счет ребенка? Можно.
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