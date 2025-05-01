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Всё о женщинах

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Врач Бузунов рассказал о пользе релаксационной техники питания в борьбе со стрессом

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Доктор медицинских наук, заслуженный врач России, профессор Центральной государственной медицинской академии Управления делами президента России, врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал о пользе релаксационной техники питания в борьбе со стрессом.

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