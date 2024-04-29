Китай и США: Ультиматум от отчаяния

Идиома «дипломатичность» означает предельную сдержанность, аккуратность в словах, когда даже весьма неприятные вещи стараются облачить в деликатные эвфемизмы, особенно при очных контактах, совместных выходах к прессе и т.
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