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Политнавигатор

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Во Владивостоке гадали, на какого зверя похожа российская экономика

Во Владивостоке гадали, на какого зверя похожа российская экономика

Экономика России в последние годы проявила стойкость и выживаемость в самых экстремальных условиях. Об этом говорили участники Восточного экономического форума, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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