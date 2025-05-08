"Бессмертный полк" уже прошел в 24 странах

Акция "Бессмертный полк" в 2025 году уже состоялась в 24 странах. Они начались 1 мая 2025 года и продолжатся вплоть до 11 мая включительно, сообщила первый зампред Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева, ее слова в четверг, 8 мая, ТАСС.