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"Бессмертный полк" уже прошел в 24 странах

"Бессмертный полк" уже прошел в 24 странах

Акция "Бессмертный полк" в 2025 году уже состоялась в 24 странах. Они начались 1 мая 2025 года и продолжатся вплоть до 11 мая включительно, сообщила первый зампред Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева, ее слова в четверг, 8 мая, ТАСС.

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