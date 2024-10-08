Харрис: Иран является главным противником США

Иран является главным противником Соединенных Штатов среди всех остальных стран мира. Об этом в интервью телеканалу CBS заявила вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Камала Харрис.
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