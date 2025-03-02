Плющенко о сыне: «Сейчас у него уже по два-три льда ежедневно, хотя до этого была одна тренировочка. Ставим целью в следующем сезоне разучить тройной аксель»

Александр Плющенко занял на турнире 18-е место. «Сын выбрал путь спортсмена. Если вспомнить мою карьеру, то всегда соревновался со старшими, которые меня поначалу регулярно обыгрывали.
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