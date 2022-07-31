За что Виктор Бут сидит 14 лет в американской тюрьме?

В отеле Бангкока 6 марта 2008 года был задержан российский предприниматель Виктор Бут. Его признали виновным в заговоре с целью убийства госслужащих и рядовых американцев, в поставках оружия и в сотрудничестве с террористической организации.
В отеле Бангкока 6 марта 2008 года был задержан российский предприниматель Виктор Бут. Его признали виновным в заговоре с целью убийства госслужащих и рядовых американцев, в поставках оружия и в сотрудничестве с террористической организации.
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