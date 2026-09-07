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Дольше других не седеют и еще 6 удивительных особенностей рыжих людей

Дольше других не седеют и еще 6 удивительных особенностей рыжих людей

Прошли времена, когда рыжеволосых детей дразнили «рыжий, рыжий, конопатый». Сейчас для многих огненные волосы — яркий бонус, который сразу выделяет таких людей из толпы.

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