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СахПресс

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Авария оставила без света жителей Синегорска

Авария оставила без света жителей Синегорска

Жители Синегорска с ночи остаются без света из-за аварийного отключения на линии. Ситуацию держит на контроле мэрия Южно-Сахалинска, сообщается в Max-канале администрации города.

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