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Тренер "Вашингтона" Карбери заявил, что восстановление Овечкина идет по плану

Тренер "Вашингтона" Карбери заявил, что восстановление Овечкина идет по плану

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" Спенсер Карбери заявил, что российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин должен вернуться на лед через одну-две недели.

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