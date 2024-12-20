Тренер "Вашингтона" Карбери заявил, что восстановление Овечкина идет по плану

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" Спенсер Карбери заявил, что российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин должен вернуться на лед через одну-две недели.
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