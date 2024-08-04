Раньше противник смеялся с нашего «Орлана», а если ввести конкретику, он смеялся с пластиковой пятишки, в которую заливают топливную смесь.
Гениально-простые решения российских конструкторов
Комментарии
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НТ
Нина Токарева
Ну, пожалуйста, редактируйте текст! "Смеялись с нашего орлана" - какой это язык? Точно - не русский. Почему читатели должны страдать от Вашей вопиющей безграмотности?
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7 час.
Андрей Кузнецов
Деградация СМИ: теперь публиковать свой бред может любой безграмотный и бескультурный член общества…
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2 час.
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