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Гениально-простые решения российских конструкторов

Гениально-простые решения российских конструкторов

Раньше противник смеялся с нашего «Орлана», а если ввести конкретику, он смеялся с пластиковой пятишки, в которую заливают топливную смесь.

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Комментарии
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НТ
Нина Токарева
Ну, пожалуйста, редактируйте текст! &quot;Смеялись с нашего орлана&quot; - какой это язык? Точно - не русский. Почему читатели должны страдать от Вашей вопиющей безграмотности?
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Деградация СМИ: теперь публиковать свой бред может любой безграмотный и бескультурный член общества…
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