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Регионы России

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Обновление Windows 11 KB5124008 вызвало многочисленные системные сбои

Обновление Windows 11 KB5124008 вызвало многочисленные системные сбои

После выхода обновления Windows 11 под номером KB5124008, опубликованного 8 сентября для сборок 24H2 и 25H2, пользователи столкнулись с рядом серьёзных проблем в работе операционной системы.

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