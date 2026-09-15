Иранский телеканал заявил о похищении израильскими военными корреспондентки

Израильские военные похитили корреспондентку иранского телеканала Press TV Никку Хамед. Об этом сообщили на самом канале .
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