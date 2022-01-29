Происшествия

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Сотрудники ГУ МВД России по Нижегородской области почтили подвиг горьковского милиционера, героя Советского Союза Михаила Ларина

29 января 2022 года исполняется 77 лет со дня героического поступка, совершенного в годы Великой Отечественной войны горьковским милиционером Михаилом Лариным на территории Восточной Пруссии.

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