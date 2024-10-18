На Ямале повысились цены на закупку оленины у производителей

На Ямале подняли закупочную цену на оленину. Согласно постановлению правительства округа, теперь на оленину первой категории цена поднимается с 450 до 500 рублей, а на оленину второй категории – с 150 до 250 рублей.
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