Малакай Флинн подпишет однолетний контракт с «Сан-Антонио»

Свободный агент Малакай Флинн (26 лет, 185 см) договорился о контракте на один год с «Сан-Антонио». В апреле этого года Флинн установил личный рекорд результативности, набрав 50 очков за «Детройт» в матче против «Атланты» (113:121).
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