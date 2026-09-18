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Совместное с КНР производство промроботов запустят в Подмосковье в 2027 году

Совместное с КНР производство промроботов запустят в Подмосковье в 2027 году

Российская компания «Смарт Импорт» и китайская CRP Robot намерены запустить производство промышленных роботов на территории Московской области в 2027 году.

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