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Царьград

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На "Аурусе" - да, на "Ауре" - нет. Поплавская честно сказала про чиновников: "Не хотят катать себя на народных машинах"

На "Аурусе" - да, на "Ауре" - нет. Поплавская честно сказала про чиновников: "Не хотят катать себя на народных машинах"

Яна Поплавская отреагировала на очередное "гениальное" предложение - увеличить налоги на старые автомобили, чтобы люди активнее пересаживались на новые отечественные машины.

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