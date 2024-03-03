«Он на этом новом соке». Кевин Гарнетт обвинил Леброна Джеймса в употреблении стероидов

Во время недавнего выпуска подкаста «KG CERTIFIED» между Гарнеттом и Полом Пирсом возник спор по поводу перспектив сына Леброна Джеймса Бронни Джеймса в НБА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Финляндия подала протест на результаты лыжного спринта на Олимпиаде-2026. Финны считают, что Норвегия и США нарушили правила соревнований
- Дайнеко о подготовке Гуменника к Олимпиаде: «Не сказала бы, что Петя особенно нервничает. Мужчина не должен истерить – для меня это неприемлемо»
- «Мы перед Роналду не будем унижаться. Он должен уважать правила саудовской лиги. Без нас он и не мечтал бы попасть в Белый дом». Саудовский журналист Аль-Фарадж о бойкоте Криштиану
Свежие комментарии