В Орле 110-я по счёту ГАЗель не смогла преодолеть арку под Александровским мостом

В минувшую субботу очередная ГАЗель разбила свой грузовой отсек об арку Александровского моста. Судя по видеокадрам, снятым очевидцами, сам автомобиль не пострадал, а вот грузовое отделение сломалось в щепки.
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