На пост ректора ЧелГУ заявились два кандидата

Оба претендента на должность ректора ЧелГУ – выпускники вуза. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского государственного университета (ЧелГУ), выборы ректора вуза состоятся 14 июня в формате конференции работников и обучающихся.
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