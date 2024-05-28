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РИА Новый день

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На пост ректора ЧелГУ заявились два кандидата

На пост ректора ЧелГУ заявились два кандидата

Оба претендента на должность ректора ЧелГУ – выпускники вуза. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского государственного университета (ЧелГУ), выборы ректора вуза состоятся 14 июня в формате конференции работников и обучающихся.

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