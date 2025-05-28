ВС РФ ликвидировали большую часть «кармана» с оказавшимися там военнослужащими ВСУ к востоку от Мирнограда Российские войска продолжают идти вперёд на Покровском направлении.
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ВС РФ ликвидировали большую часть «кармана» с оказавшимися там военнослужащими ВСУ к востоку от Мирнограда Российские войска продолжают идти вперёд на Покровском направлении.
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