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ВС РФ ликвидировали большую часть «кармана» с оказавшимися там военнослужащими

ВС РФ ликвидировали большую часть «кармана» с оказавшимися там военнослужащими ВСУ к востоку от Мирнограда Российские войска продолжают идти вперёд на Покровском направлении.

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