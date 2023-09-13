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РЕЧЬ РАССЕРЖЕННОГО ПРЕЗИДЕНТА. ПУТИН ЗАКРЫЛ ПУГАЧЁВОЙ И ЧУБАЙСУ ДОРОГУ ДОМОЙ

РЕЧЬ РАССЕРЖЕННОГО ПРЕЗИДЕНТА. ПУТИН ЗАКРЫЛ ПУГАЧЁВОЙ И ЧУБАЙСУ ДОРОГУ ДОМОЙ

РВЫСТУПЛЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ ВЭФ. ФОТО: PETROV SERGEY/NEWS.RU/GLOBALLOOKPRESS АНДРЕЙ ПЕРЛА Речь Владимира Путина во Владивостоке ответила на многие важные вопросы патриотов.

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Комментарии
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Эдуард Николаев
возвращенных быть не должно, ушли сами своими ножками
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18 час.
Николай Титов
Путин и Чубайс, где-то там был еще и Гайдар и  многие другие, это люди стоявшие у истоков перестройки. До поры до времени единомышленники и соратники,   Но...за последние 20 лет многое изменилгось, самое главное это: - Лечь России под Американцев и со счастливой улыбкой жрать их ножки Буша и запивать водкой Рояль производства ФРГ.   Или -  попытаться стать   сильным, независимым, самодостаточным государством.  Таким же, каким Россия при  царях была  или  её вообще не будет на картах .... ну сккажем к 2050 году.   Нда,  как бы то ни былор но нужно определятся.  Чубайс вон определилчся, у него рыльце  по самое не могу в пушку,  Есть от чего пртаться.  А  кумирша нашей юности и зрелости,  бывшая лучшая, а ныне дура престарелая, Алла Борисовна, сама не знает  чего хочет.  Её пожалеть нужно, не пускать к большому количеству людей, но иногда все же ставить перед ней микрофон, отключеннный от сети, и пусть поет что хочет.
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16 час.

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