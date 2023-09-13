РЕЧЬ РАССЕРЖЕННОГО ПРЕЗИДЕНТА. ПУТИН ЗАКРЫЛ ПУГАЧЁВОЙ И ЧУБАЙСУ ДОРОГУ ДОМОЙ

Николай Титов

Путин и Чубайс, где-то там был еще и Гайдар и многие другие, это люди стоявшие у истоков перестройки. До поры до времени единомышленники и соратники, Но...за последние 20 лет многое изменилгось, самое главное это: - Лечь России под Американцев и со счастливой улыбкой жрать их ножки Буша и запивать водкой Рояль производства ФРГ. Или - попытаться стать сильным, независимым, самодостаточным государством. Таким же, каким Россия при царях была или её вообще не будет на картах .... ну сккажем к 2050 году. Нда, как бы то ни былор но нужно определятся. Чубайс вон определилчся, у него рыльце по самое не могу в пушку, Есть от чего пртаться. А кумирша нашей юности и зрелости, бывшая лучшая, а ныне дура престарелая, Алла Борисовна, сама не знает чего хочет. Её пожалеть нужно, не пускать к большому количеству людей, но иногда все же ставить перед ней микрофон, отключеннный от сети, и пусть поет что хочет.