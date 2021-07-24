Александр Росляков. Срам народа

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаАлександр Росляков. Срам народа Меня не воровская власть России удручает: тараканов и должно быть много там, где грязно – и не тараканья в той грязи вина.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр БлизнюкДа здравствует процветающая европейская Румыния с её "высочайшим" уровнем жизни.Валерий ПашнинАвтору пора уезжать в Румынию или еще куда, где он считает что лучше чем в России. Народ наш он считает глупым, а себя самым умным. Вперед, Александр, заграница таких как Вы любит.Константин ЗаболотныйВот бы и этот"писун" слинял куда-либо за бугор. Он так красиво расписывает как у нас хреново,что диву даёшься.Дядь, а дядь, мы что сами на себя в течении многих,многих лет накладываем санкции,чтобы с ними потом бороться? Один Ельцин( стойкий коммунист -ленинец,между прочим) нанёс стране экономичекую пробоину сравнниую с финансовыми и человеческими потерями войны с фашистско Германией.Каждые 100 лет на нас обзязательно нападала какая-либо очередная сволочь, принося стране новые экономические потери,сначала на войну,затем на восстановление порушенного. А нас иноземные "благодеятели,борцы и борцЫцы за непонятно чьи права из года в год осчастливливали различного рода санкциями и запретами.То трубы для строительства трубопроводов для транспортировки нефти и газа прекращали поставлять.То в 1974 году порадовали поправкой Джексона-Веника ограничивающей торговлю со странами, препятствующими эмиграции, а также нарушающими другие права человека.Формально поправка была введена за т препятствие отъёзду из СССР в Израиль евреев.И действие её продолжалось аж 38 лет,до 2012 года( за этот период давно уехали,а часть вернулась обратно все желающие,включая купивших еврейское гражданство).А если здесь на странице привести перечень всех санкций,которые походя налагались как на СССР,так и на его приемницу Россию-то дня не хватит,чтобы ознакомиться с ними даже фрагментарно.Владимир Самойленкону да. а как же. румуния оттяпала у украины кусок побережья и остров Майский. в хрен знает каком году. но после распада Союза. а на побережье месторождение газа. да и зарплаты и пенсии румынские рекламировать это классный ход. особо ежели траты замалчивать. я помню у меня зарплата 18 миллионов была. вот ведь круто. если цену на хлеб и сметану не называть.Комментировать
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