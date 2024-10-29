Школьники посетят Летний сад, Елагин остров, Таврический и Ботанический сады и другие достопримечательности Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о культурной программе для детей из Мариуполя, приехавших на осенние каникулы.
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