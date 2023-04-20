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Форвард «Торонто» Бантинг дисквалифицирован на 3 матча плей-офф за удар Чернаку в голову

Форвард «Торонто» Бантинг дисквалифицирован на 3 матча плей-офф за удар Чернаку в голову

Майкл Бантинг наказан по итогам матча с «Тампой» (3:7, 0-1) серии первого раунда Кубка Стэнли. Форвард «Торонто» дисквалифицирован на три игры за удар защитнику «Лайтнинг» Эрику Чернаку в голову и блокировку.

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