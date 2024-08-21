Путин назвал себя таким же пехотинцем, как и все

Во время встречи президента Владимира Путина с добровольцами в Российском университете спецназа глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об экипировке и снабжении бойцов, при этом подчеркнув, что в этом нет его личной заслуги и он «только пехотинец».
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