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Дзен Дневник

4 подписчика

4 варианта пола: именно столько их мне предложили на выбор при заселении в отеле на Мальте

4 варианта пола: именно столько их мне предложили на выбор при заселении в отеле на Мальте

С таким лично я столкнулся впервые в жизни. Да, в СМИ, по ТВ об этих всех вещах уже давно говорят, про всякие разные варианты полов и «трансформеров» в некоторых странах, сам я до Мальты напрямую с чему-то подобным не сталкивался.

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