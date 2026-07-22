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На Украине представили нового начальник Генштаба ВСУ

На Украине представили нового начальник Генштаба ВСУ Зеленский сообщил, что новым начальником Генерального штаба ВСУ станет генерал-майор Игорь Скибюк.

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