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Путин проведет заседание Совбеза и встретится с героями СВО на следующей неделе

Путин проведет заседание Совбеза и встретится с героями СВО на следующей неделе

Президент России Владимир Путин проведет на следующей неделе важное заседание Совета Безопасности, а также встретится с героями программы "Время героев", поддерживающей участников Специальной военной операции.

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