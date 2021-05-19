Куда ведет Турцию Эрдоган?

МОСКВА, 20 мая 2021, Институт РУССТРАТ. Внешняя политика Анкары с 2010-х годов отдалилась от рациональных основ, и страна больше не может оценивать окружающие ее события с точки зрения интересов государства и с точки зрения объективных норм.
МОСКВА, 20 мая 2021, Институт РУССТРАТ. Внешняя политика Анкары с 2010-х годов отдалилась от рациональных основ, и страна больше не может оценивать окружающие ее события с точки зрения интересов государства и с точки зрения объективных норм.
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