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Томску грозит выход канализации на улицы после мощного ливня

Томску грозит выход канализации на улицы после мощного ливня

Пресс-служба Томскводоканала сделала экстренное предупреждение для жителей города. Прошедший ливень спровоцировал критическую нагрузку на систему водоотведения, из-за чего существует реальная угроза выхода нечистот на улицы.

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