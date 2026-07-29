Томску грозит выход канализации на улицы после мощного ливня

Пресс-служба Томскводоканала сделала экстренное предупреждение для жителей города. Прошедший ливень спровоцировал критическую нагрузку на систему водоотведения, из-за чего существует реальная угроза выхода нечистот на улицы.
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