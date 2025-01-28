Назван район Петербурга, где закроют несколько проездов до конца июня

Как сообщили 28 января в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), по 28 июня нельзя автомобилисты не смогут проехать: по Набережной улице от Авиационной улицы до улицы Ломоносова, по улице Ломоносова от Московской улицы до Авиационной улицы; по Московской улице от улицы Можайского до Дачной улицы, включая перекресток с улицей Можайского.