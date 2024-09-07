Специальная комиссия оценивает состояние многовекового дерева в пригороде Кодру  

Фитосанитарное состояние многовекового дуба - памятника природы, расположенного в пригороде Кодру, было недавно оценено специальной комиссией, состоящей из представителей Инспектората по охране окружающей среды, Национального ботанического сада (Институт им.
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