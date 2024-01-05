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В ООН признали рост экономики России

В ООН признали рост экономики России

Российская экономика за весь 2023 год продемонстрировала рост в 2,7%. Об этом в четверг, 4 января, сообщил в ходе брифинга директор отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Шантану Мукерджи.

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