Мировое обозрение

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Сенатор Джабаров жестко отреагировал на слова экс-президента Польши о России

Сенатор Джабаров жестко отреагировал на слова экс-президента Польши о России

Federation Council of Russia/via Globallookpress.com Экс-президент Польши Лех Валенса показал себя не с самой лучшей стороны словами о России.

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