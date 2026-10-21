Trading Craft 101 · Lesson 08 - The Breakeven Stop Myth E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! ConfluenceEdge_ THE HABIT The moment a trade is a little in profit, the stop goes to breakeven.
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