Разбившийся на базе Эллсуорт бомбардировщик ВВС США показали со спутника

Американская компания Planet Labs обнародовала спутниковые снимки, на которых видны последствия крушения стратегического бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer на авиабазе Эллсуорт 5 января, сообщает The Drive.
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