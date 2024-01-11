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Аргументы и Факты

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Разбившийся на базе Эллсуорт бомбардировщик ВВС США показали со спутника

Разбившийся на базе Эллсуорт бомбардировщик ВВС США показали со спутника

Американская компания Planet Labs обнародовала спутниковые снимки, на которых видны последствия крушения стратегического бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer на авиабазе Эллсуорт 5 января, сообщает The Drive.

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