Euractiv: в НАТО не придумали, как в третий раз пообещать Украине членство

За два дня до начала саммита НАТО в Вашингтоне страны альянса не смогли придумать очередную формулировку, чтобы в третий раз пообещать Украине членство в военном блоке, не называя конкретных дат, и в то же время не допустить фрустрации Киева.
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