Мясо по-французски: самое русское блюдо

На самом деле такое блюдо, как мясо по-французски, к самой Франции никакого отношения не имеет. Это изобретение наших кулинаров и поваров, которое так пришлось по душе и вкусу, что теперь его готовят чуть ли не в каждом доме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии